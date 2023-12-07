Süveyş Kanalı'nda konteyner gemisi köprüye çarptı

Rabi, daha önce yaptığı açıklamada, kanalın doğu kesimindeki El-Mensi Köprüsü'ne çarpan 46 metre eninde, 336 metre uzunluğunda ve 101 bin ton yük taşıyan bir konteyner gemisinin çekilmesi için kurtarma faaliyetlerinin 4 adet römorkörle devam ettiğini belirtmişti.



Mısırlı yetkili ayrıca söz konusu kaza nedeniyle Süveyş Kanalı'ndaki deniz trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmadığını ifade etmişti.