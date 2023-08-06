Süveyş Kanalı'nda petrol tankeriyle çarpışan römorkör battı: Bir mürettebat öldü

Rabi, römorkörün vinç yardımıyla yeniden su yüzeyine çıkarılması için çalışıldığını ve 7 kişilik mürettebatın kurtarılması için deniz kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtmişti.



Kanal İdaresi Başkanı Rabi ayrıca 230 metre uzunluğunda 36 metre genişliğinde ve 52 bin ton taşıma kapasitesine sahip tankerin, kazayla ilgili işlemlerin yapılması için Port Said Limanı'nda bekletildiğini aktarmıştı.