Süveyş Kanalı'nda tankerler çarpıştı

Singapur bayraklı BW Lesmes isimli tanker ile Cayman Adaları bayraklı Burri isimli tankerin Süveyş Kanalı'nda hafif şekilde çarpıştığı açıklandı.



Çarpışma sonrası gemilerin hareket ettiği ve BW Lesmes isimli geminin kanalın demirleme bölgesine götürüleceği belirtildi.



Yetkililer, çarpışma sebebiyle kanaldaki gemi trafiğinde aksama yaşanmadığını bildirdi.



Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu Haberi Görüntüle Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor.



2021 yılında da Ever Given isimli konteyner gemisi kanalda sıkışmış, deniz trafiği 6 gün boyunca durmuştu.