Süveyş Kanalı'nda tankerler çarpıştı

Süveyş Kanalı'nda 2 tanker çarpıştı. Çarpışma sebebiyle gemi trafiğinin etkilenmediği duyuruldu.

Süveyş Kanalı'nda tankerler çarpıştı
Foto: Reuters

Singapur bayraklı BW Lesmes isimli tanker ile Cayman Adaları bayraklı Burri isimli tankerin Süveyş Kanalı'nda hafif şekilde çarpıştığı açıklandı.

Çarpışma sonrası gemilerin hareket ettiği ve BW Lesmes isimli geminin kanalın demirleme bölgesine götürüleceği belirtildi.

Yetkililer, çarpışma sebebiyle kanaldaki  trafiğinde aksama yaşanmadığını bildirdi.

Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu

Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu

Haberi Görüntüle

ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor.

2021 yılında da Ever Given isimli konteyner gemisi kanalda sıkışmış, deniz trafiği 6 gün boyunca durmuştu.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...