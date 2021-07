Süveyş Kanalı’nı tıkayan Ever Given, 7 Temmuz’da serbest bırakılacak

Mart ayının sonlarında Süveyş Kanalı’nda karaya oturarak kanal trafiğinin durmasına neden olan Ever Given konteyner gemisinin 7 Temmuz’da serbest bırakılacağı açıklandı.

23 Mart günü karaya oturarak 6 gün boyunca Kanal trafiğinin durmasına neden olan ve ticareti derinden etkileyen olay ile ilgili “The Ever Given” adlı konteyner gemisinin sahibi Shoei Kisen Kaisha şirketini temsil eden Londra merkezli hukuk firması Stan Marine, Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) ve The Ever Given yöneticilerinin tazminat konusunda resmi bir anlaşmaya vardığını bildirdi.

29 Mart’tan bu yana alı konulan geminin yeniden serbest bırakılacağı belirtilirken gemi şirketini temsil eden Stan Marine’nin sözcüsü Faz Peermohamed yaptığı açıklamada, “Geminin serbest bırakılması için hazırlıklar yapılacak ve zamanı geldiğinde SCA'nın İsmailiye’deki merkezinde anlaşma için bir etkinlik düzenlenecek” diye konuştu.

Süveyş Kanalı İdaresi (SCA) ise yaptığı açıklamada, anlaşmanın Çarşamba günü düzenlenecek bir törenle atılacağını ve geminin denize açılma anının izlenebileceğini aktardı.

Daha önce Süveyş Kanalı İdaresi (SCA), gemi şirketinden 916 milyon dolar tazminat talep etmiş, daha sonra bu rakamı 550 milyon dolar olarak güncellemişti.

Mısır mahkemesi ise, tazminat kararını 11 Temmuz’da açıklayacağını bildirmişti.