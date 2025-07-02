Süveyş Körfezi'nde sondaj gemisi battı: Üç ölü, 21 kayıp

Mısır'ın doğusundaki Süveyş Körfezi'nde bir sondaj gemisi alabora oldu. İlk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de kayboldu.

Mısır Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kısa süre önce Offshore Shukheir Oil Company'den (OSOCO) "Adam Marine 12" isimli sondaj gemisinin, Cebel Zeyt bölgesinde alabora olduğuna ilişkin bilgi alındığı duyuruldu.



Bölgedeki ilgili makamlar ve bağlı şirketlerle koordinasyon halinde gelişmelerin anlık olarak takip edildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

21 KİŞİ KAYIP

Mısır basınında yer alan haberlerde geminin Kızıldeniz ilinin kuzeyinde alabora olduğu; 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 21 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Al-Shorouk'un haberinde, sondaj gemisinin Eşrefiye platformu yakınlarındaki yeni bir çalışma sahasına çekildiği sırada alabora olduğu ifade edildi.