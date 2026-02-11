SWAT Yarışması'nda Çinli kadın özel harekat timi Hindistanlı erkek ekibini alt etti

Dubai Polisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası SWAT yarışmasında, Çin'in tamamı kadınlardan oluşan SWAT ekibi ile Hindistanlı erkek ekibi karşı karşıya geldi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, yarışın başından itibaren Çinli kadın timinin hız ve koordinasyon açısından rakibinin önüne geçtiği görüldü. Engelleri yüksek bir senkronizasyonla aşan Çin ekibi, fiziksel güç gerektiren parkurlarda sergilediği teknik beceriyle dikkatleri üzerine çekti ve beğeni topladı.

HİNDİSTAN EKİBİ ENGELLERİ AŞAMADI

Parkurun ilerleyen aşamalarında Çinli kadın timi, hız ile isabet oranını birleştiren bir performans sergiledi. Canlı mermiyle yapılan atışlarda Çin ekibi, koşudan atış pozisyonuna geçişleri çok daha hızlı ve kontrollü şekilde tamamladı. Hindistanlı erkek ekibi ise bazı engelleri geçmekte zorlanırken, atış bölümlerinde pozisyon alırken zaman kaybetti. Bu durum, parkurun sonuna gelindiğinde Çin ekibinin aradaki farkı net bir şekilde açmasını sağladı.

YARIŞMADA TÜRKİYE YOK

Yarışmaya Türkiye'den bir ekip katılmazken 52 ülkeden 118 elit birlik organizasyonda yer aldı. Birinci sırayı Kazakistan ekibi kazanırken Çin’in iki farklı ekibi 5 ve 6. sırada yer aldı. Hindistan erkek timi ise genel klasmanı 42. sırada tamamladı.