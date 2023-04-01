Taburcu olan Papa Francis: Hala hayattayım

Çocuklara çikolata ikram eden Papa, yeni doğan bir bebeği vaftiz etti.



Vatikan, Papa Francis'in Paskalya kutlamalarının başlangıcı olarak kabul edilen Palmiye Pazarı ayinine katılacağını da duyurdu.



Ayin, pazar günü Aziz Petrus Meydanı'nda yapılacak.