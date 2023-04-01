Taburcu olan Papa Francis: Hala hayattayım

Bronşit sebebiyle hastaneye kaldırılan Papa Francis, sağlığına kavuştu.
Papa, hastane çıkışı bir gazetecinin "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna "Hala hayattayım." yanıtını verdi.
86 yaşındaki Katolik lider, hastane önünde kendisini bekleyenleri de selamladı. Tedavi gördüğü hastanenin pediatrik onkoloji bölümünde yatan çocukları da ziyaret etti.
Çocuklara çikolata ikram eden Papa, yeni doğan bir bebeği vaftiz etti.
Vatikan, Papa Francis'in Paskalya kutlamalarının başlangıcı olarak kabul edilen Palmiye Pazarı ayinine katılacağını da duyurdu.
Ayin, pazar günü Aziz Petrus Meydanı'nda yapılacak.