Tacikistan-Afganistan sınırındaki çatışmada 2 Tacik sınır muhafazı ve silahlı gruptan 6 kişi öldü.
Silahlı grubun Taliban üyesi veya kaçakçı oldukları belirtiliyor.
Afgan yetkililer, çatışmanın ardından Rus veya Tacik savaş uçaklarının bölgeyi bombaladığını duyurdu.
Taliban da çatışmaları doğruladi. Taliban militanlarının komşu ülkelerin güvenlik güçleriyle çatışma izninin olmadığı bu nedenle olayın soruşturulduğu belirtildi.
Tacik-Afgan sınırında çatışma: 8 ölü
NTV HaberDünya
Tacikistan-Afganistan sınırında çatışma yaşandı. Tacik sınır muhafızlarıyla silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.
Tacikistan-Afganistan sınırındaki çatışmada 2 Tacik sınır muhafazı ve silahlı gruptan 6 kişi öldü.