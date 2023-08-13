Tacikistan: Yaklaşık 100 Tacik mahkum Rusya'daki hapishanelerden savaşa gönderildi

Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazon Rahimzade, yaklaşık 100 Tacik mahkumun Rus hapishanelerinden Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderildiğini açıkladı.

Tacikistan: Yaklaşık 100 Tacik mahkum Rusya'daki hapishanelerden savaşa gönderildi

Rahimzade, Duşanbe’de düzenlediği basın toplantısında, 'daki cezaevlerinden savaşa gönderilen Tacik mahkumlarla ilgili bilgi paylaştı.

Rusya’daki hapishanelerde tutulan yaklaşık 100 Tacik hükümlünün bölgeye yollandığını kaydeden Rahimzade, Rus yetkililerin konuyla ilgili bilgi vermediğini, iki ülke arasında bununla alakalı veri paylaşımına ilişkin bir anlaşmanın bulunmadığını söyledi.

Rahimzade, Rusya'daki cezaevlerinden bölgeye gönderilen Tacik mahkumlarla ilgili bilgi veren ilk Tacikistanlı yetkili oldu.

Tacik basını, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden 20 Tacik mahkumun kimlik bilgilerini açıklamıştı.​​​​​​​

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