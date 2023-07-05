Tahıl anlaşması sona mı erecek? Rusya'dan açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin resmi kararın henüz duyurulmadığını, zamanı gelince açıklanacağını söyledi.

Ancak Peskov, anlaşmanın uzatılması için bir gerekçe olmadığını da vurguladı.



Moskova daha önce, kendi tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller nedeniyle, anlaşmayı yenilemek için bir neden bulunmadığını belirtmişti.

Peskov, Batı'nın bu sorunları ele alması için hala zaman olduğunu da ifade etti.

Ukrayna limanlarından tahıl sevkine imkan sağlayan anlaşma 17 Temmuz'da sona eriyor.

