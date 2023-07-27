Tahıl anlaşmasından çıkan Rusya'dan yeni karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkeleri Rus tarım ihracatına yönelik yaptırımlar nedeniyle ikiyüzlülükle suçlayarak, "Gelecek 3-4 ay içerisinde, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeye hazır olacağız." dedi.



Putin, St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuştu.



Rusya’nın dünyaya tahıl ve gübre ihracatı yapmasının Batılı ülkeler tarafından zorlaştırıldığına işaret eden Putin, “Diğer yandan da ikiyüzlü bir şekilde küresel gıda piyasasındaki krizden ötürü bizi suçluyorlar. Bu durum tahıl anlaşmasının uygulanmasında da açıkça görüldü.” diye konuştu.

"33 MİLYON TON TAHILIN YÜZDE 70'İ YÜKSEK VE ORTAL GELİRLİ ÜLKELERE GİTTİ"



Anlaşma kapsamında Ukrayna’dan yaklaşık bir yılda 32,8 milyon ton tahıl ihraç edildiğini belirten Putin, “Bunun yüzde 70’inden fazlası, değerli dostlarım, Avrupa Birliği dahil olmak üzere yüksek veya orta-yüksek gelir seviyesindeki ülkelere gitti. Etiyopya, Sudan, Somali ve diğer ülkelerin payı ise yüzde 3’ün altındaydı.” dedi.



Putin, tahıl anlaşması kapsamında Rusya’ya verilen sözlerin tutulmadığını kaydederek, “Rusya'nın dünya pazarlarına yaptığı tahıl ve gübre ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın hiçbir şartı yerine getirilmedi. Söz konusu gerçekleri dikkate alarak, bu anlaşmayı daha fazla uzatmayı reddettik.” şeklinde konuştu.



Rusya’nın bazı Afrika ülkelerine ücretsiz olarak tahıl göndereceğini anlatan Putin, “Gelecek 3-4 ay içerisinde, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeye hazır olacağız. Ayrıca bu ürünlerin tüketiciye ücretsiz sevkiyatını da sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

