Tahıl koridoru geri mi dönüyor? Rusya'dan diyalog açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın artık yürürlükte olmayan Karadeniz tahıl anlaşmasının yeniden uygulanmasına ilişkin hiçbir olasılığı göz ardı etmediğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NATO zirvesi kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından diğer konuların yanı sıra tahıl anlaşması da dâhil olmak üzere Karadeniz'de seyir güvenliğini de ele aldıklarını açıklamıştı.



Erdoğan'ın açıklamasının ardından anlaşmanın yeniden uygulanma olasılığı sorulan Peskov, "Kremlin hiçbir anlaşmayı göz ardı etmiyor. Kremlin ve Devlet Başkanı Vladimir Putin birçok kez diyaloğa açık olduğunu söyledi" dedi.



Peskov, tahıl konusunda sağlanacak herhangi bir anlaşmanın "Mevcut durumun genel çerçevesi içinde" birçok konuyu kapsayan bir paketin parçası olması gerektiğini söyledi.