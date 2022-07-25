Tahıl koridoru için yeni açıklama: Devreye giriyor

Açıklama Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı'ndan geldi. Ukraynalı yetkili tahıl koridoru anlaşmasında yer alan limanlardan tahıl sevkiyatlarının önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi.



Tüm konvoylara Ukrayna gemilerinin eşlik edeceğini açıklayan yekili, limanların kontrolünün Ukrayna'da olacağına vurgu yaptı. Dış ülkelerden herhangi bir temsilci olmayacağını belirtti. İhracatı için mecbur kalınması halinde mayınların temizlenebileceğini belirtti.



İhraç edilecek tahıl miktarı konusunda herhangi bir sınır olmadığı ifade ediliyor. Kiev yönetimi anlaşma çerçevesinde gübre ithalat-ihracatı da gerçekleştirileceğini belirtti.



RUSYA'DAN OPERASYON AÇIKLAMASI: TAHIL SEVKİYATINI ENGELLEMEZ



Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna donanmasına ait bir savaş gemisinin ve ABD tarafından gönderilen Harpoon gemisavar füzelerinin deposunun vurulduğunu açıklamasının ardından Kremlin’den yeni bir açıklama geldi.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusu tarafından yapılan bu saldırıyı savunarak, "Bu sadece askeri altyapıyla ilgili. Bunun, anlaşmaların uygulanması ve tahılın çıkarılması için kullanılacak altyapıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle, bu durum tahıl çıkarma sürecinin başlamasını hiçbir şekilde engelleyemez ve engellememeli" ifadelerini kullandı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’da imzalanan anlaşma doğrultusunda Rus tahıl ve gübresinin pazarlanması yönündeki engellemelerin kalkacağını ve Birleşmiş Milletler'in (BM) bu doğrultuda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Daha önce de söylediğimiz gibi BM’nin, Rus ihracatına yönelik kısıtlamalarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Mutabakatlara uygun olarak kurulan mekanizmaların verimliliğine, işleyişine dair değerlendirme yapmak için bekleyelim" dedi.