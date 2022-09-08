Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.09.2022 - 10:41

Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

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Putin: Ukrayna tahılının güzergahı değişmeli

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği ve bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiği belirtildi.

20 MİLYON TON TAHIL

Diğer taraftan, İstanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.

TAHIL YÜKLÜ OLMAYAN GEMİLERE İZİN YOK

Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmiyor.

Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti - 1 Tahıl sevkiyatının başladığı tarihten Ağustos ayının sonuna kadar 46 gemi Ukrayna limanlarından çıkış yaptı.

İSTANBUL'DAKİ MERKEZDEN KONTROL EDİLİYOR

20 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulan merkezde gerçekleştiriliyor. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı.

Gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılıyor. Kontroller varış limanında gerçekleştiriliyor. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmıyor. Sevkiyatın yönetildiği Temmuz'da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri yer alıyor.

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