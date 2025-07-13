Tahliye olan adamın valizinde hapishaneden kaçtı

Fransa’da bir hükümlünün hapis cezasının infazının tamamlanmasının ardından hapishaneden tahliye olan bir başka hükümlünün valizinde cezaevinden kaçtığı ortaya çıktı. Ceza infaz kurumu, olayla ilgili soruşturma başlattı.



BFMV kanalının haberine göre, 20 yaşındaki adam, cuma günü ülkenin güneydoğusundaki Lyon kenti yakınlarında bulunan Corbas hapishanesinden firar etti. Ceza infaz kurumu, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, kaçan adamın birden fazla hapis cezasının infazı için cezaevinde bulunduğu bilgisini verdi.



Açıklamada, mahkumun aynı koğuştan kalan bir başka hükümlünün tahliye edilmesini fırsat bilerek valizine saklandığı, bu sayede hapisten kaçtığı belirtildi.



Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, firar eden adamın aynı zamanda organize suçla bağlantılı bir soruşturmanın şüphelisi olduğunu söyledi.



Ceza infaz kurumu, olayla ilgili hem kurum içi soruşturmanın açıldığını hem de Lyon’daki savcıların soruşturma başlattığını bildirdi.

