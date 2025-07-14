Tahliye olan koğuş arkadaşının kirli torbasında firar eden mahkum yakalandı

Tahliye olan koğuş arkadaşının kirli torbasında Fransa’nın Lyon kenti yakınlarındaki Corbas hapishanesinden kaçan adamın yakalandığı açıklandı.



Fransa Hapishane İdaresi Direktörü Sébastien Cauwel, Fransa’nın BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, mahkumun bir başka mahkumun cezasının infazı tamamlanarak tahliye edilmesini fırsat bildiğini anlattı.



Lyon Savcılığı’ndan CNN’e yapılan açıklamaya göre, mahkumun firarı kısa sürdü. Savcılık, firari mahkumun Sathonay-Camp kentinde yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Savcılığın açıklamasında, hapishaneden kaçan adamın bugün yerel saatle 06.00 sıralarında yakalandığı bilgisi verildi. Savcılık, “Hiç kimse yaralanmadı. (Mahkumun) suç ortağı yanında değildi ve henüz gözaltına alınmış değil” açıklamasında bulundu.



Olaya ilişkin dün basına yansıyan ilk haberlerde mahkumun tahliye olan bir başka hükümlünün valizinde cezaevinden firar ettiği aktarılmıştı.



“SUÇ ORTAĞI HENÜZ YAKALANMIŞ DEĞİL”



Lyon Savcılığı, yakalanan mahkuma ilişkin açıklamasında, “Şüpheli halihazırda organize suç örgütünün bir parçası olarak firar ve suç teşkil eden komploya katılma suçlarından gözaltında bulunuyor” ifadelerini kullandı.



Hapishane İdaresi Direktörü Cauwel’in açıklamasına göre, hapishane görevlileri pazar sabahı adamın kaçtığını fark etmemişti. Cauwel, burada bir hatalar dizisinin söz konusu olduğunu kabul ederek olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi.



Olayın yaşandığı ceza infaz kurumunun kalabalık bir hapishane olduğunu aktaran Cauwel, “Bu, bu yönetimde şimdiye kadar hiç görmediğimiz son derece nadir bir olay; bu durum, bir dizi ciddi zaafiyeti açık bir şekilde gözler önüne seriyor” dedi.



Hapishanenin şu anda yüzde 170 kapasitede olduğunu aktaran Cauwel, “Bu, görevlilerimiz için çalışma koşullarını daha da karmaşık bir hale getiriyor” diye konuştu.



AFP haber ajansının verdiği bilgiye göre, birden fazla ceza kapsamında hapishanede olan adam, organize suçla bağlantılı bir soruşturmanın da şüphelisi konumunda.

