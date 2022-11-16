Tahminler boşa çıktı: ABD seçimlerine 'Z Kuşağı' damgası

Amerika’daki ara seçimlerin sonucu belirledileri şimdiyse sırada 2024’deki Başkanlık Seçimleri var.



Onlar; siyasetçilerin kesinlikle hafife alamayacağı bir gerçek; Z Kuşağı...



Araştırmacılar ve popüler medya, 1990’ların sonları ile 2010’lu yılların başında doğanları bu kuşağın içerisinde sayıyor.

''DİJİTAL YERLİLER''



Küçük yaşlardan itibaren internete ve taşınabilir dijital teknolojiye erişimle büyüyen ilk sosyal nesil olan Z Kuşağı üyeleri, bu nedenle; "dijital yerliler" olarak da adlandırılıyor.



Ve bu kuşağın üyeleri artık siyasete yön verecek yaşlara erişiyor.



ABD’de kamuoyu araştırma şirketleri, anketörler, akademi ve medya kuruluşlarının ara seçim sonuçlarına ilişkin tahminlerini alt üst eden en kuvvetli faktör de işte bu kuşağın siyasi tercihi oldu.



GENÇ SEÇMEN TAHMİNLERİ BOŞA ÇIKARDI



8 Kasım’daki seçim sonuçlarını irdeleyen Edison Research Group isimli araştırma ve analiz kuruluşu; çıkış anketlerini baz aldığı verileri netleştirdi.



Buna göre, 18-29 yaş aralığındaki genç seçmenlerin yüzde 63’ü Demokrat Parti’ye, yüzde 35’i ise Cumhuriyetçi Parti’ye oy verdi.

Joe Biden’ın tartışmalı sağlığı ve çok konuşulan gafları; ara seçimler öncesinde bir ‘’cumhuriyetçi dalga geliyor’’ öngörüsüne neden olmuştu.



Ancak genç seçmenlerdeki demokrat eğilimin; Cumhuriyetçi tsunamiyi önlediği, anlaşılıyor.



EŞİTLİK, KÜRTAJ, İNANÇ...



Circle isimli bir diğer araştırma ve analiz kuruluşuna göre; Z Kuşağına mensup seçmenlerin en hassas olduğu konuların başında; cinsiyet eşitliği, kürtaj hakkı, silah karşıtlığı, inanç ve ifade özgürlüğü; kuvvetler ayrılığı ilkesinin korunması, adalet sisteminin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele geliyor.



Cumhuriyetçilerin bu konulardaki “katı tutumu” Z kuşağının siyasi tercihini daha özgürlükçü bir siyasi gruba ve onu temsil eden adaylara gidiyor.



Kürtaj hakkının doğrudan oy pusulasına taşındığı veya adaylar arasında tartışma konusu haline geldiği Pensilvanya ve Michigan gibi eyaletlerdeki yarışlarda, genç oyların demokratları zafere taşıdığı vurgulanıyor.



Özellikle Pensilvanya’da; genç seçmenlerin yüzde 70’inin; 'Kürtaj karşıtı' Cumhuriyetçi aday Dr. Mehmet Öz karşısında Demokrat aday John Fetterman’ı desteklediği belirtiliyor.

KONGRE'YE Z KUŞAĞINDAN İLK İSİM



Z kuşağı ABD’ndeki ara seçimlerde bir ilke de imza attı. 1997 doğumlu, Hispanik kökenli Demokrat aday Maxvell Alejandro Frost, Florida’da Cumhuriyetçi rakibine fark atarak, Z kuşağının Kongre'ye seçilen ilk üyesi oldu.



Başkan Joe Biden da iki yıl önce rakibi Trump karşısında gençlerden aldığı desteği hatırlatarak; "İki yıl önce olduğu gibi sandığa gitmekten erinmediler ve yine rekor düzeyde oy kullandılar. İklim krizi, silah şiddeti ve öğrenci borçları konusundaki beklentileri için sandığa gittiler’’ dedi.



ABD’nde 2024 yılında yapılacak Başkanlık seçimlerinde, seçmenlerin neredeyse yarısının Y, yani Milenyum başlarında doğanlar ile Z kuşağından oluşması bekleniyor.



Kitle iletişim araçlarına son derece hakim olan,, aldığı kararlarla geleceğe yön verebileceği bilincine sahip bu iki kuşağın; dünyanın dört bir yanında toplum ve siyasete yeniden şekillendireceği artık şüphe götürmez bir gerçek.