Tahran, füzeleri hazırlıyor: 3 senaryoda İran, ABD'ye nasıl misilleme yapabilir?

ABD’nin İsrail-İran savaşına ne ölçüde dahil olduğu ya da olacağı tartışılmaya devam ederken, ABD basınına yansıyan haberlerde, İran’ın Ortadoğu’daki ABD üslerine olası misilleme saldırıları için füzelerini hazırladığı iddia edildi. ABD basınına göre, İran, ABD’ye üç şekilde misilleme yapabilir.



The New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve istihbarat raporlarını incelediği ifade edilen ABD’li yetkililere göre, İran, ABD’nin de İsrail’in yanında savaşa katılması halinde Ortadoğu’daki ABD üslerine saldırmak için füzeleri ve diğer askeri ekipmanları hazırladı.



“İRAN’IN ÇOK FAZLA HAZIRLIK YAPMASINA GEREK YOK”



Yetkililerin iddiasına göre, ABD’nin İsrail’in yanında savaşa katılıp İran’ın “nükleer kalbi” olarak bilinen Fordo’ya saldırması halinde Yemen’deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz’de gemilere yönelik saldırılarına devam etmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Yetkililer, Irak ve Suriye’deki İran destekli silahlı grupların da “olasılıkla buradaki ABD üslerine saldırmaya çalışabileceğini” ileri sürdü. Yetkililerin iddiasına göre, saldırı halinde İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşemesi de ihtimaller dahilinde.



Gazeteye konuşan iki İranlı yetkili de İran’ın ABD’nin “İsrail’in savaşına katılması halinde” Irak’tan başlamak üzere Ortadoğu’daki ABD üslerine saldıracağını doğruladı. İki yetkili, İran’ın Arap ülkelerindeki üsleri de hedef alıp saldırıya katılacağını ileri sürdü.



ABD’li yetkililere göre, İran’ın bölgedeki ABD üslerine saldırmak için çok fazla hazırlık yapmasına gerek yok çünkü İran ordusunun elinde halihazırda Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) kolayca ulaşabilecek füze üsleri bulunuyor.



ÜÇ SENARYODA İRAN’IN ABD’YE OLASI MİSİLLEMESİ



ABD’nin Newsweek dergisine göre de İran’ın ABD’ye karşı üç farklı şekilde misilleme yapması mümkün.



“İran ABD’ye nasıl misilleme yapabilir. Üç olası seçenek” başlıklı habere göre, cuma gününden bu yana İsrail’in saldırılarıyla karşı karşıya kalan İran, ABD’nin savaşa doğrudan dahil olması halinde kullanmak üzere yeterli füze mühimmatı bulundurma stratejisi yürütüyor. Dergiye göre, İran’ın ABD’ye yönelik olası misilleme senaryolarından ilki “ABD varlıklarına saldırı” olarak öne çıkıyor.



Newsweek’in paylaştığı bilgilere göre, ABD’nin Ortadoğu’da en az 19 noktada askeri üsleri bulunuyor. Bunlardan sekizi Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan kalıcı üsler. Bu sekiz üs, 40 bin ile 50 bin personeli barındırıyor.



“HÜRMÜZ BOĞAZI” KARTI OYNANABİLİR



Dergiye göre, bu noktada öne çıkan ikinci olası misilleme ise Hürmüz Boğazı’ndaki trafiği ve gemi geçişlerini sekteye uğratmak. İran devlet basınına göre, dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği bu boğazın kapatılması “ciddi olarak” değerlendiriliyor.



Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) isimli kurumun pazartesi yaptığı açıklamaya göre, Körfez ve Boğaz bölgelerinde artan bir “elektronik müdahale” tespit edildi. Bu durum ise gemilerin otomatik sistemler (AS) üzerinden konum bildirimi yapmasını etkiledi.



İsrail-İran savaşı deniz ticareti sektöründe de endişelere sebep olurken, ABD’li yetkililer, pazartesi günü itibarıyla İsrail’le bağlantılı olanlar dışındaki ticari gemilere yönelik İran’dan gelen bir tehdit olduğuna dair emare bulunmadığını kaydetti. Öte yandan, İran’ın üzerindeki baskının artması ve ABD’nin savaşa daha fazla dahil olması halinde İran’ın da “tehditlerinin kapsamını genişletebileceği” düşünülüyor.



“DİRENİŞ EKSENİ” DE KATILABİLİR



Newsweek’e göre, üçüncü ve son olarak, İran’ın ABD’ye yönelik olası misillemesine “Direniş Ekseni” olarak da bilinen İran destekli gruplar da katılabilir.



İran’da Ulusal Demokrasi Birliği’nde kıdemli araştırmacı-analist olan Khosro Sayeh Isfahani’ye göre, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, “Washington’ı sahte diplomasi ile kandırmayı” umduğu için doğrudan ABD’den bahsetmese de İran eğer işler ciddileşirse bölgedeki ABD hedeflerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlemeyi de içeren çok yönlü bir saldırı başlatabilir. Bu saldırı dalgasına ise bölgedeki “Direniş Ekseni”nin yanı sıra İstihbarat Bakanlığı ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı “uyuyan hücreleri” de katılabilir. Uzmanın iddiasına göre, söz konusu “unsurlar bölgedeki ABD üslerine insansız hava aracı ve füze saldırıları” düzenleyebilir.