Tahran için umutlar tükeniyor. Dev şehir kuraklık kıskacında

Kuraklık nedeniyle başkent Tahran'ı taşımayı bile düşünen İran'da umutlar bulut tohumlamaya kaldı.

Ancak ilk gelen sonuçlar, soruna çözüm üretmekten uzak.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkenti taşımaktan başka çareleri kalmadığını söylemişti.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani daha önce hükümetin yeni başkent olarak ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Mekran kentini düşündüğünü açıklamıştı.

Pezeşkiyan, ülkenin güneyinde Basra körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletini ziyaretinde yaptığı açıklamada, yatırım yaparak, kalkınmayı Basra Körfezi kıyısındaki bölgelerde yoğunlaştırmaları gerektiğini belirtti.

İran’ın Urmiye Gölü havzasında kuraklıkla mücadele kapsamında yapay yağmur üretmeye yönelik bulut tohumlama operasyonları başlatıldı.

Atmosferik Su Teknolojileri Geliştirme ve İşletme Kurumu Başkan Vekili Muhammed Mehdi Cevadiyanzade, tohumlamaya elverişli bulutların ülkeye ulaşmasının ve uygun atmosfer şartlarının sağlanmasının ardından, tohumlama amacıyla donatılmış bir uçağın bölgeye gönderildiğini açıkladı. Cevadiyanzade, "2024-2025 yılına ait ilk bulut tohumlama operasyonu pazar günü Urmiye Gölü havzasında gerçekleştirildi." dedi.

Muhammed Mehdi Cevadiyanzade, uygun hava şartları oluştuğu takdirde ülkeye giren tüm yağış sistemlerinde bulut tohumlama yapılacağını belirterek, "Şu ana kadar Tahran için tohumlamaya elverişli bir sistem görülmedi. Değerlendirmelerimiz sürüyor ve şartların uygunluğu kesinleştiği anda operasyonu gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cevadiyanzade, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Kuhreng bölgesine de zayıf bir yağış sisteminin girişinin tahmin edildiğini, gerekli incelemelerin ardından burada da operasyon yapılacağını kaydetti.

MAYISA KADAR DEVAM EDECEK

Atmosferik Su Teknolojileri Geliştirme ve İşletme Kurumu Başkan Vekili Cevadiyanzade, uygun sistemlerin varlığı halinde bulut tohumlama çalışmalarının gelecek yılın mayıs ayının ortasına kadar uçak ve İHA’larla devam edeceğini belirtti.

Bulut tohumlamanın dünya genelinde atmosferik su kaynaklarından yararlanmak için düşük maliyetli ve etkisi kanıtlanmış bir yöntem olduğunu hatırlatarak, "Bu teknolojinin bilimsel ve pratik yönlerinin doğru biçimde açıklanması ve toplumda gerçekçi beklentiler oluşturulması gerekiyor." diye konuştu.

60 YILIN EN KURAK DÖNEMİ

İran, yaklaşık 60 yılın en şiddetli kuraklık dönemini yaşıyor. Ülke genelindeki yağışlar, normal seviyelerin belirgin biçimde altına düşmüş durumda ve özellikle Tahran ile batı-kuzeybatı bölgelerinde baraj seviyeleri kritik düzeye geriledi.

Uzmanlara göre krizin temel nedenleri, yağış miktarındaki azalma, iklim değişikliği, yeraltı sularının aşırı çekilmesi ve tarımda yüksek su tüketimi olarak öne çıkıyor. Birçok bölgede tarımsal üretim zarar görürken, su yönetimindeki altyapı sorunları da krizi derinleştiriyor. Uluslararası değerlendirmelerde İran’ın su krizinin ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük yapısal tehditlerden biri olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle ülke, su tasarrufu önlemlerinin yanı sıra bulut tohumlama gibi yapay yağmur üretimine yönelik yöntemlere de başvurarak mevcut kaynakları desteklemeye çalışıyor.