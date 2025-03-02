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Tahran sokaklarında Zelenski-Trump afişleri: "Bir rüyanın sonu"

ABD Başkanı Trump ile Ukraynalı mevkidaşı arasındaki hararetli Oval Ofis tartışmasının yer aldığı pankartlar, Tahran sokaklarının dört bir yanına asıldı. Bu pankartlar, İran'ın dini lideri Hamaney'in, Ukrayna'nın ABD'ye bağımlılığına yönelik eleştirilerini ortaya koyuyor.

Tahran sokaklarında Zelenski-Trump afişleri: "Bir rüyanın sonu"

Başkanı ile Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski arasında yaşanan şiddetli tartışma manşetlerinden düşmüyor.

'ın başkenti Tahran'da sokaklar bu kavganın yaşandığı anların fotoğraflarıyla donatıldı.

Pankartlarda, 'nın Washington ile olan bağlarına gönderme yapan "Rüyanın sonu" ve "Rüzgara yaslanmak" gibi ifadeler yer alıyor.

Kampanya, İran'daki muhafazakarların Trump-Zelenski çatışmasının, Dini Lider Ali Hamaney'in ABD ile müzakere yasağını geçerli kıldığı yönündeki iddialarını vurguluyor.

Tahran sokaklarında Zelenski-Trump afişleri: "Bir rüyanın sonu" - 1

TRUMP-ZELENSKİ TARTIŞMASI

Trump ile Zelenski arasındaki tartışma, cuma günü 'nin 'nın nadir toprak elementlerine erişimini sağlayacak bir mineral anlaşmasını sonuçlandırmak amacıyla yaptıkları görüşme sırasında yaşandı.

Bu anlaşma, Tahran'ın uzun süredir müttefiki olan Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkese yönelik bir adım olarak görülüyor.

Oval Ofis çatışmasından kısa bir süre sonra Hamaney'in ofisi, Ukrayna'nın ABD'ye güvenmesinin bir hata olduğunu ve Washington'a güvenilemeyeceğini söyleyerek 2022'deki açıklamalarını yeniden yayınladı.

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