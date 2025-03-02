Tahran sokaklarında Zelenski-Trump afişleri: "Bir rüyanın sonu"

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski arasında yaşanan şiddetli tartışma dünya manşetlerinden düşmüyor. İran 'ın başkenti Tahran'da sokaklar bu kavganın yaşandığı anların fotoğraflarıyla donatıldı. Pankartlarda, Ukrayna 'nın Washington ile olan bağlarına gönderme yapan "Rüyanın sonu" ve "Rüzgara yaslanmak" gibi ifadeler yer alıyor. Kampanya, İran'daki muhafazakarların Trump-Zelenski çatışmasının, Dini Lider Ali Hamaney'in ABD ile müzakere yasağını geçerli kıldığı yönündeki iddialarını vurguluyor.

TRUMP-ZELENSKİ TARTIŞMASI



Trump ile Zelenski arasındaki tartışma, cuma günü ABD'nin Ukrayna'nın nadir toprak elementlerine erişimini sağlayacak bir mineral anlaşmasını sonuçlandırmak amacıyla yaptıkları görüşme sırasında yaşandı.



Bu anlaşma, Tahran'ın uzun süredir müttefiki olan Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkese yönelik bir adım olarak görülüyor.



Oval Ofis çatışmasından kısa bir süre sonra Hamaney'in ofisi, Ukrayna'nın ABD'ye güvenmesinin bir hata olduğunu ve Washington'a güvenilemeyeceğini söyleyerek 2022'deki açıklamalarını yeniden yayınladı.