İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kenti arasında Irak merkezi hükümeti tarafından askıya alınan uçuşların, 9 ay aradan sonra bugün yeniden başladığı bildirildi.



İran'ın başkenti Tahran'dan havalanan İran'ın Mahan Havayollarına ait bir yolcu uçağı, bu sabah Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na indi.



Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Müdürü Tahir Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY'nin tartışmalı referandumunun ardından askıya alınan uçuşların yeniden normale dönmesi için Irak merkezi hükümeti ile yoğun toplantılar yapıldığını belirtti.



Abdullah, "Uzun süre yapılan toplantılar neticesinde bugün Tahran'ın İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan yolcu uçağı Süleymaniye Havalimanı'na inmiştir." dedi.



Türkiye ile Süleymaniye arasındaki uçuşların ise henüz başlamadığını hatırlatan Abdullah, söz konusu seferlerin de yeniden başlamasını temenni ettiğini dile getirdi.



Bağdat hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de referanduma gitmesi nedeniyle, 29 Eylül'de Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarına yurt dışı uçuş yasağı getirmişti.



Irak merkezi hükümetinin 20 Mart'ta IKBY'deki havalimanlarına getirdiği yurt dışı uçuş yasağını kaldırmasından sonra Süleymaniye Havalimanı'ndan ilk uluslararası uçak seferi Ürdün'ün başkenti Amman'a yapılmıştı.