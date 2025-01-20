Tahran'da 2 yargıç öldürüldü: Cenaze namazını Hamaney kıldırdı

İran'da cumartesi günü Yüksek Mahkeme binasının önünde iki yargıç suikaste uğradı. Yargıçların öldürülmesinin ardından posterleri meydana asıldı, cenaze namazlarını ise İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı



İran halkı ise Yüksek Mahkeme yargıçlarına düzenlenen saldırının şokunda.



Yüksek Mahkeme'nin önünde düzenlenen saldırıda ölen iki yargıç Ali Razini ve Muhammed Mukise için cenaze töreni yapıldı.



Yargıçların cenaze namazını İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

ADLİYE ÇAYCISI İNTİHAR ETTİ



İki yargıcı vurarak öldüren adliye çaycısı intihar etmişti. Saldırıyı neden gerçekleştirdiği araştırılıyor.



Razini ve Mukise, "ulusal güvenliğe karşı işlenen suçlar, casusluk ve terörizmle mücadele" davalarına bakıyordu.



İki yargıcın fotoğrafının bulunduğu dev poster meydanlara asıldı.



Yargıçlardan birinin 10 yıl önce de saldırıya uğradığı, bu saldırıdan kurtulduğu belirtiliyor.

