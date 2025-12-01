Tahran'da hava kirliliği okulları vurdu

İran'ın başkenti Tahran'da yüksek seviyelerde seyreden hava kirliliği nedeniyle yarın okulların ve resmi kurumların tatil edildiği duyuruldu.

İran resmi haber ajansı IRNA, Tahran Valiliğinden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Malard, Rebat-i Kerim, Demavend, Firuzkuh ve Pardis ilçeleri dışında Tahran'da okullar ve resmi daireler için tatil ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre eğitim yarın uzaktan yapılacak. Kamu kurumlarının da halk hizmeti gereklilikleri doğrultusunda yöneticilerinin onayıyla uzaktan çalışabileceği belirtildi.

KİRLİLİK NASIL BELİRLENİYOR?

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan ölçümlere göre Tahran'da bugün hava kirliliği 153 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor: 0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).