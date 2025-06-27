Tahran'da hayat normale dönüyor

İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle başlayıp 12 gün süren ve ABD'nin nükleer tesisleri vurması sonrası ateşkesin sağlanması sonrası başkent Tahran sokaklarında hasar tespit çalışmaları sürüyor.



Yıkılan binalarda enkaz kaldırılıyor. Hasar görenlerse tamir ediliyor.



Tahran sokakları hareketlenmeye de başladı. Kapalı dükkanlar açılıyor.