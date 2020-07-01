Tahran'da klinikte patlama: 19 ölü

İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada 19 kişi hayatını kaybetti.



İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan Tahran Acil Durum Başkanı Peyman Sabiriyan, Tahran'ın Teşric Meydanı yakınlarındaki Şeriati Caddesi'nde bulunan bir klinikte meydana gelen patlamada 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralananların ise tedavi altına alındığını söyledi.



Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi de devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını aktardı.



Patlamanın ardından Şeriati Caddesi trafiğe kapatılırken, Tahran Emniyet Müdürlüğü de halkı olay yerinde toplanmamaları konusunda uyardı.



Olay yerinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü.



İran devlet televizyonundan daha önce yapılan açıklamada Tahran'ın kuzeyindeki bir klinikte meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı belirtilmişti.