Tahran'da kritik toplantı: İran ve bölgedeki müttefikleri, İsrail'e verilecek yanıt için bir araya geldi

İranlı üst düzey yetkililer, Lübnan, Irak ve Yemen'deki bölgesel müttefiklerin temsilcileriyle bir araya geldi. Kritik görüşmede, Hamas lideri İsmail Haniye suikasti sonrası İsrail'e verilecek yanıt ele alınacak.

Tahran'da kritik toplantı: İran ve bölgedeki müttefikleri, İsrail'e verilecek yanıt için bir araya geldi

ve bölgede desteklediği örgütler, Hamas lideri İsmail Haniye suikasti sonrası 'e verilecek yanıt için başkent Tahran'da bir araya geldi.

Bilgiyi Reuters'a konuşan kaynaklar paylaştı.

Beş kaynağın verdiği bilgiye göre, İranlı üst düzey yetkililer, İran'ın Lübnan, Irak ve Yemen'deki bölgesel müttefiklerinin temsilcileriyle bir araya gelerek, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı olası misillemeyi görüşecek.

İsrail'in salı günü Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü ve dün Haniye'yi Tahran'da öldürmesinin ardından bölgedeki savaşın tırmanacağına yönelik endişeler arttı.

İran Devrim Muhafızları, suikastin ardından yaptığı ilk açıklamada, İran ve direniş cephesinin saldırıya "sert ve acı bir karşılık vereceğini" söyledi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney ise "İsrail, Haniye'yi öldürerek kendisi için ağır ceza zemini hazırladı" dedi.

Hamaney, İsmail Haniye'nin intikamını almanın Tahran'ın görevi olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Amerikan gazetesi New York Times, Hamaney'in İsrail'e yönelik "doğrudan saldırı" emri verdiğini iddia etti. 

İsrail, henüz Haniye suikastini resmi olarak üstlenmedi.

Hamas lideri Haniye'nin suikaste uğradığı binadan ilk görüntüler

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