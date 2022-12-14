Tahran'daki protestolarda tutuklanan 400 kişiye hapis

İran'ın başkenti Tahran'daki rejim karşıtı protestolarda tutuklanan 400 kişiye çeşitli hapis cezaları verildi. Ülkede verilen 11 idam cezasından ikisi infaz edilmişti.

Tahran'daki protestolarda tutuklanan 400 kişiye hapis

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Mizan ajansının haberine göre, Tahran Başsavcısı; 160 "isyancı"nın 5 ila 10 yıl arasında, 80'inin 2 ila 5 yıl arasında, 160'ının ise 2 veya daha az süre hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Gösteriler nedeniyle 70 kişiye de para cezası verildi.

MAHSA EMİNİ GÖSTERİLERİ

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.

parlamentosu göstericilere idam cezasının önünü açmıştı. Rejime saldırı suçlarından yargılanan 11 kişiye idam cezası verilmişti. Cezalardan ikisi infaz edildi. 

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