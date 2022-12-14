Tahran'daki protestolarda tutuklanan 400 kişiye hapis

Mizan ajansının haberine göre, Tahran Başsavcısı; 160 "isyancı"nın 5 ila 10 yıl arasında, 80'inin 2 ila 5 yıl arasında, 160'ının ise 2 veya daha az süre hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.



Gösteriler nedeniyle 70 kişiye de para cezası verildi.

MAHSA EMİNİ GÖSTERİLERİ



Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.



Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.

İran parlamentosu göstericilere idam cezasının önünü açmıştı. Rejime saldırı suçlarından yargılanan 11 kişiye idam cezası verilmişti. Cezalardan ikisi infaz edildi.