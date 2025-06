Tahran’dan ayrılanlar ve geride kalanlar anlattı: Kentte son durum ne?

İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaş altıncı gününde devam ederken, sık sık İsrail’in saldırılarına uğrayan başkent Tahran’da yaşayan İranlılar, kentten ayrılmak için yollara düştü.



Bloomberg haber sitesine konuşan 35 yaşındaki Neda isimli bir İranlı da salı günü Tahran’ın merkezinden uzaklaşmak için yola çıktı. Başkentin kuzeyindeki bir mahalleden çevrimiçi bir sosyal medya mesajlaşma uygulaması üzerinden yaşadıklarını anlatan Neda, “En büyük korkum, tüm bunların belirsizliği ve muğlaklığı. Bu, bir hafta mı yoksa sekiz yıl mı sürecek? Her gün bir kez doğaçlama yapmak durumunda mı kalacağız?” diye sordu.



İran yönetiminin destekçisi olmadığını söyleyen Neda, pek çok İranlının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya büyük bir öfke duyduğunu anlattı. Neda, Netanyahu’ya işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Pek çok insan için konuşamam ama temas halinde olduğum çoğu insan için şunu söyleyebilirim ki benim içimdeki hissi paylaşıyorlar: Söylediği her sözle içimde yükselen bir öfkenin olduğunu hissediyorum. Ona olan derin nefretim artıyor” dedi.



“BİLMEMENİN KORKUSU KAYGI YARATTI”



Ferhad ve arkadaşları da İsrail’in saldırılarının başlamasının ardından Tahran’dan ayrılanlardan. The Guardian gazetesine yaşadıklarını anlatan Ferhad, normalde memleketine gitmenin iki buçuk saat sürdüğünü ancak salı günü bu yolu altı saatte kat edebildiklerini söyledi.



22 yaşındaki Ferhad, kısa mesaj yoluyla verdiği röportajda, “Küçük çocuklar, yaşlılar, yaşlı büyükanne ve büyükbabalar… Herkes yollarda kalmıştı” diye konuştu.



24 yaşındaki Mina isimli bir başka Tahranlı da kentten ayrılmak için 10 saatini yolda geçirdiğini belirterek, “Sıkışık trafikte beklerken saldırıların bize otoyolda isabet etmesinden korktuk. Ya etrafımızda gizli depolama tesisleri varsa? Bilmemenin yarattığı korku kaygıyı da beraberinde getirdi” diye konuştu.



“KENT YARI KAPANMA HALİNDE”



Henüz Tahran’dan ayrılmamış olan bir İranlı ise gazeteye yaptığı açıklamada, başkentteki son durumu anlattı. Tahran nüfusunun “yarısından çoğunun” kentten ayrıldığını söyleyen Akram isimli İranlı, “Tahran, yarı kapanma halinde. Sadece bankalar ve belediyelerin açık olduğunu söyleyebiliriz. Gıda ürünleri azalıyor, pazar neredeyse kapandı ve Tahran neredeyse tahliye edildi” ifadelerini kullandı.



Akram, petrol istasyonlarının da müşterilerin günde en fazla 10 litre akaryakıt almasına izin verdiğini, bu sebeple uzun kuyrukların oluştuğunu anlattı.



“BABAM HAPİSHANEDE, TAHLİYE NE DEMEK?”



İsrail ordusu, pazartesi günü İran’ın başkenti Tahran’ın büyük bir bölümü için tahliye emirleri yayınlamış ve “askeri altyapının” bombalanacağını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından yayınlanan bu mesajlar, 20 aydır İsrail’in saldırı, işgal ve ablukası altındaki Gazze, Lübnan ve Yemen için yayınlanan tahliye emirlerini andırıyordu.



ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı sosyal medya paylaşımında Tahran’ın “tahliye edilmesi” çağrısında bulundu.



İnsan hakları savunucuları ise tahliye emirlerini eleştirdi. Halen Tahran’da olan Sadia isimli 40 yaşındaki bir kadın da The Guardian’a yaptığı açıklamada, “Halen Tahran’da olan üç çeşit insan var: Gidecek yeri olmayanlar, gidecek parası olmayanlar ve izin talepleri hükümet tarafından reddedilen orta kademe hükümet çalışanları” diye konuştu.



Tahran’daki Evin Hapishanesi’nde kalanlar da duruma tepki gösterdi. İnsan hakları aktivisti olan babası Reza Khandan hapishanede olan Mehraveh Khandan, Instagram hesabından, “Babam hapishanede! Tahran’ın nasıl tahliye edileceğini bana söyleyebilir misiniz? Tahran’ın tahliye edilmesiyle neyi kastediyorsunuz?” diye sordu.



Mina da “Güzel memleketimin yerle bir edildiğini gösteren fotoğraflarını buradan görüyorum. Yanımda çok bir şey getirmedim, sadece hayatta kalmama yetecek kadar… Tüm kalbim ve ruhum Tahran’da. Yanıma sadece umudumu aldım” diye konuştu.