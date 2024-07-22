Tahran'dan Biden yorumu: Önemli olan "düşmanca" politikada köklü bir değişiklik

İran, Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, ilişkilerin atmosferini değiştirecek şeyin kişilerin gelip gitmesi değil, Tahran'a yönelik "düşmanca politikada" köklü bir değişiklik olduğunu ifade etti.

Tahran'dan Biden yorumu: Önemli olan "düşmanca" politikada köklü bir değişiklik

Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesine Tahran'dan ilk yorum geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Washington'un İran'a yönelik “düşmanca” olarak nitelendirdiği politikasında köklü bir değişiklik olmadığı sürece yaklaşan ABD seçimlerinin İran için önemli olmadığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, Biden'ın ABD başkanlık yarışından çekilmesiyle ilgili soruya verdiği yanıtta “Bizim için ABD yönetiminin tepesindeki hükümetlerin ve kişilerin gelip gitmesi tek başına önemli değil” dedi.

Kenani, “İlişkilerin atmosferini değiştirebilecek olan şey, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bu düşmanca politikada köklü bir değişikliktir” diye ekledi.

Biden dün yaptığı açıklamada, kasım ayında yapılacak başkanlık yarışından çekildiğini duyurmuştu. 

Kenani ayrıca 'in Yemen'deki Husi isyancılara yönelik son hava saldırılarını da kınayarak bunu “Birleşmiş Milletler tüzüğünün açık bir ihlali” olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husi isyancılarının Tel Aviv'de bir kişinin ölümüne yol açan saldırısına cumartesi günü karşılık verdi. Yemen'in batısındaki birkaç Husi hedefini vuran İsrail saldırısı, bölgede uzun süre devam eden yangınlara neden oldu.

İsrail saldırılarının başladığı ekim ayından bu yana İsrail'in Yemen topraklarında gerçekleştirdiği ilk saldırı olan bu bombardıman, İsrail'in İran'ın vekilleriyle savaştığı bölgede yeni bir cephe açma tehdidi yarattı.

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