Tahran'dan nükleer açıklaması: "Müzakerelere başlamaya hazırız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın New York'ta başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu öncesinde açıklamalarda bulundu.

Arakçi, İran'ın "diğer taraflar da istekliyse" nükleer müzakerelere başlamaya hazır olduğunu açıkladı.



Bakanın açıklaması sosyal medya platformu Telegram üzerinden paylaşılan bir video ile yapıldı.

ABD, 2015 yılında İran ile altı devlet arasında imzalanan ve İran'ın nükleer programına kısıtlama getiren anlaşmadan ABD'nin eski Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında 2018 yılında çekilmişti.



ABD ile İran arasındaki anlaşmayı yeniden uygulamaya yönelik dolaylı görüşmeler çıkmaza girmişti. İran hâlâ anlaşmanın taraflarından biri ancak kendisine ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle yükümlülüklerini azaltmıştı.



Arakçi, "İran Cumhurbaşkanından birkaç gün daha fazla New York'ta kalacağım ve birçok dışişleri bakanı ile görüşmelerde bulunacağım. Nükleer anlaşmaya ilişkin görüşmelerde yeni turu başlatmaya yönelik çalışacağız." dedi.



Biden yönetimi daha önce ABD'nin İran ile nükleer görüşmelere yeniden başlamaya hazır olmadığını ifade etmişti.

