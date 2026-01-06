Tahran'dan protestolara karşı çözüm, herkese 7 Dolar

İran’da yüksek enflasyon nedeniyle başlayan protestolar 9. gününe girdi. Tahran yönetiminden protestolara karşı ekonomik öneri geldi.

Hükümet sözcüsü Fatemah Mohajerani, devletin her İranlıya her ay 1 milyon İran Tümeni (yaklaşık 7 Dolar) ödeme yapacağını açıkladı. Ödeme programının 4 ay süreceği belirtildi. Ancak bu yardım programı nakit olarak değil, kredi şeklinde banka hesaplarına temel ihtiyaçlarda kullanılması için yatırılacak.

Mohajerani'nin açıklamasına göre hükümetin planı "hane halkının alım gücünü korumak, enflasyonu kontrol etmek ve gıda güvenliğini sağlamak."

Tahran yönetiminin bu kararı ekonomik sıkıntı yaşayan ve yüksek enflasyonun da tetiklemesiyle çıkan protestolara karşı acil önem olarak değerlendirildi.

Ancak 7 dolarlık yardımın ekonomik sıkıntı yaşan İranlılara ne kadar destek olacağı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Aylık asgari ücretin yaklaşık 100 Dolar (yaklaşık 4 bin 300 Lira) olduğu İran'da ortalama giderlerin yaklaşık 200 Dolar olduğu tahmin ediliyor.