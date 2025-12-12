"Takılarınız lanetli, temizlenmesi lazım" diyerek 11 milyon dolardan fazla hırsızlık yaptı

Avusturya’da kendini şaman olarak tanıtan 44 yaşındaki Mariana Mijailovic, 19 yaşındaki kızı Anna ile birlikte Almanya’nın Münih kentinde ve Avusturya’nın Viyana sokaklarında zengin kadınları hedef aldı. Mijailovic, kadınlara takılarının kötü ruhlar taşıdığını, ancak özel bir “şamanik ritüelle” temizlenebileceğini söyleyerek onların değerli mücevherlerini ve büyük miktarda paralarını aldı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, Mijailovic ve kızının kurbanlarını, sevdiklerinin ölümcül hastalıklara yakalanacağı ya da korkunç kazalar geçireceği yönünde korkutarak manipüle ettiğini aktardı. Ritüel için mücevherleri ve paraları aldıktan sonra ise kurbanlarla tüm iletişimi kestiler. Belgeler, ikilinin 10 yıl boyunca en az 19 kişiyi dolandırdığını ortaya koydu.

PARA VEREN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

The Telegraph’ın haberine göre, bir kurban “şeytanlar tarafından ele geçirildiğine” inandığı için 673 bin dolar, bir başka kadın ise kanserinin iyileşeceği umuduyla 65 bin dolar ödedi; ancak kadın daha sonra hayatını kaybetti. Yetkililer toplam zararın 11 milyon doları aştığını düşünüyor.

Polis, yeterli kanıt toplandıktan sonra Viyana’daki aile evine baskın düzenleyerek Anna’yı, Mariana’nın 48 yaşındaki eşini ve 29 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı. Ancak ailenin lideri Mariana firar etti ve hala aranıyor.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan baskında 25 kilo altın külçesi, saatler, alyanslar, İsviçre ve ABD banknotları ile 14 araçtan oluşan bir filo bulundu. Ancak mahkeme, savcıların tüm mal varlığının dolandırıcılıkla elde edildiğini kanıtlayamaması nedeniyle ailenin yalnızca yaklaşık 2 milyon dolar geri ödemesine hükmetti. Ailenin avukatları, paranın bir kısmının hediye, miras ve gayrimenkul satışlarından geldiğini savundu.