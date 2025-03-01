Trump'ın gazetecisi de Zelenski'ye saldırdı: Niye takım elbisen yok?

ABD Donald Trump'ın Beyaz Saray'da değerli maden anlaşmasını imzalamak için Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmeye iki lider arasındaki tartışma damga vurdu.



Trump yanlısı Beyaz Saray muhabiri Brian Glenn ise kaotik görüşme sırasında Ukrayna liderinin kıyafetleriyle alay etti.

Glenn, Trump-Zelenski tartışmasının yaşandığı sırada Beyaz Saray'daki grubun parçasıydı.



Zelenski, her zamanki askeri kıyafetlerinden farklı olarak üzerinde Ukrayna üç dişli mızrağı bulunan siyah bir kazak giymişti.



Glenn, Zelenski’ye “Neden takım elbise giymiyorsunuz? Bu ülkenin ofisinde en üst düzeydesiniz ve takım elbise giymeyi reddediyorsunuz. Bir takım elbiseniz var mı?” diye sordu.



Ukrayna lideri, bu sorulara şöyle yanıt verdi: “Bu savaş bittikten sonra giyeceğim. Belki sizinki gibi bir şey, belki daha iyi bir şey.”

Zelenski, diplomatik görüşmeler dahil, dördüncü yılına giren savaş boyunca çoğunlukla yeşil kazak giyiyordu.