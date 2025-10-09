Takıntılı hayranı sonu oldu: TikTok fenomeninin şüpheli ölümü

Güney Kore’de oyuncu olma hayali kuran 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yoon Ji-ah, canlı yayınını bitirdikten sadece 30 dakika sonra ölü bulundu.

Yetkililer, genç kadının ölümünden, ona büyük miktarlarda sanal hediye gönderen “VIP bağışçısı”nın sorumlu olabileceğini belirtti.

CANLI YAYININ ARDINDAN ORTADAN KAYBOLDU

Yoon’un yaklaşık 300 bin TikTok takipçisi bulunuyordu. 11 Eylül’de Incheon’daki Yeongjong Adası’nda yaptığı canlı yayının ardından kayboldu.

3 Ekim’de yayınlanan SBS’in “Curious Story Y” programına göre, Yoon’un cansız bedeni üç gün sonra Kuzey Jeolla Eyaleti’ndeki Muju Dağı eteklerinde bulundu.

BAŞ ŞÜPHELİ REKOR BAĞIŞTA BULUNMUŞ

Olayın baş şüphelisi, 50’li yaşlarında Choi soyadlı bir erkek. Choi’nin kendisini “bir bilişim şirketinin CEO’su” olarak tanıtarak Yoon’a iş ve kariyer fırsatları vaat ettiği ortaya çıktı.

Yoon’un güvenini kazanmak için canlı yayınlarda ona 100 milyon wonu (yaklaşık 550 bin Hong Kong doları) aşan sanal hediyeler gönderdiği belirlendi.

Ancak polis soruşturmasında Choi’nin ağır borç içinde olduğu ve evinin icra yoluyla satışa çıkmak üzere olduğu öğrenildi.

REDDEDİLDİKTEN SONRA CİNAYETİ İŞLEMİŞ OLABİLİR



Olaydan bir gün önceki güvenlik kamerası görüntülerinde, Choi’nin Yoon’un önünde diz çökerek “aralarındaki durumu bitirmemesi için yalvardığı” görüldü.

Yetkililer, Choi’nin hem maddi sıkıntılarının hem de reddedilen kişisel yakınlaşma girişiminin cinayeti tetiklemiş olabileceğini değerlendiriyor.

Yerel basın, olayın “sanal cömertliğin ardındaki tehlikeleri” gözler önüne serdiğini belirtti. Uzmanlara göre, çevrim içi hayranlığın takıntıya, mali illüzyonların ise psikolojik çöküşe dönüşmesi, sosyal medya dünyasının giderek büyüyen karanlık yüzünü ortaya koyuyor.