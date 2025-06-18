"Takip edilemez" gölge filo yakalandı: 60 gemi listede

Avustralya hükümeti, ilk kez Rusya'nın gölge filosundaki petrol tankerlerine yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Yeni kısıtlamalar İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği'nin yaptırımlarının da hedefinde olan 60 gemiyi hedef alıyor.

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya bu gemileri uluslararası yaptırımları delmek ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı ve ahlaksız savaşı sürdürmek için kullanıyor" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bayrak değiştirme, takip sistemlerini devre dışı bırakma ve yetersiz sigortayla çalışma gibi aldatıcı uygulamalar altında faaliyet gösteren gölge filo, Rus petrolünün ve diğer yaptırım uygulanan malların yasadışı ticaretine olanak sağlıyor."

Avustralya, Şubat 2022'deki Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya 1.400'den fazla yaptırım uyguladı.