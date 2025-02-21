Takla atan uçak kadın düşmanlığını neden ateşledi?
Toronto'da iniş sırasında tamamen ters dönen uçak, havayolu şirketinin politikası gereği tamamen kadınlar tarafından uçuruluyordu. Uçağın pilotlarının ve ekibinin tamamı kadındı. Bu durum, sosyal medyada kadınlara yönelik saldırgan ve anlamsız bir tartışmayı da tetikledi.
Pazartesi günü Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen olayda Delta tarafından işletilen Bombardier CRJ900 tipi bir uçak, iniş denemesi sırasında ters dönerek 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Endişe yaratıcı kazayla birlikte, kadınların tepkisini çekecek bir tartışmada da başladı.
Havayolu şirketi Delta'ya, bu uçuşta hizmet veren Endeavor havacılık "erkeksiz" uçuş sloganıyla, kadınları öne çıkartıcı, eşitlik vurgulu bir politika izliyor ve bunun reklamını yapıyor. Bu uçuşta da pilotların tümü kadındı ve uçuş ekibinde erkek bulunmuyordu.
Delta'ya bağlı bölgesel bir havayolu şirketi olan Endeavor havacılık tarafından işlektilen uçak Minneapolis-St. Paul seferini yapıyordu ve uçakta mürettebat dahil 80 kişi bulunuyordu. Kaza sonrası ters gelen uçak, soruşturma konusu.
Kazanın ardından pilotun kimliği ve havacılıkta çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) politikalarının rolü etrafında yoğun inceleme ve tartışmalara yol açtı.
EŞİTLİKÇİ POLİTİKALAR HEDEF ALINDI
Pilotların uçağı yavaşlatmak ve daha yumuşak bir iniş sağlamak için inişten hemen önce uçağın burnunu yukarı çektiği olağan “flare” manevrasının yapılmaması, havacılık uzmanları arasında pilotun iniş sırasındaki kararlarıyla ilgili soruları gündeme getirdi.
Tartışma sosyal medyada kazanın teknik ayrıntılarından çok, pilotların kimliklerine yöneldi. İnternetteki spekülasyonlarda pilotun kimliğine, eşitlikçi ve katılımcı politikanın (DEI) işe alım uygulamaları hedef alınıyor.
Endeavor Air, kadınları öne çıkartan politikalarını gösteren videoları sürekli TikTok'ta yayınlıyordu ve bu videolar şimdi tamamen kadınlardan oluşan “erkeksiz” uçuşlara yönelik saldırganlar tarafından yayılıyor.
Bazı sosyal medya kullanıcıları kazaya karışan pilotların, yetersiz deneyimine rağmen, Delta'nın işgücünü çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak işe alınıp alınmadığını sorguluyor.
Bu tür işe alımların, bireylerin nitelikleri ve deneyimleri yerine çeşitlilik kotalarını doldurmak için işe alınabileceklerini ima etmek için kullanıldı.
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