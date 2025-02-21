Takla atan uçak kadın düşmanlığını neden ateşledi?

Pazartesi günü Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen olayda Delta tarafından işletilen Bombardier CRJ900 tipi bir uçak, iniş denemesi sırasında ters dönerek 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Endişe yaratıcı kazayla birlikte, kadınların tepkisini çekecek bir tartışmada da başladı.

Havayolu şirketi Delta'ya, bu uçuşta hizmet veren Endeavor havacılık "erkeksiz" uçuş sloganıyla, kadınları öne çıkartıcı, eşitlik vurgulu bir politika izliyor ve bunun reklamını yapıyor. Bu uçuşta da pilotların tümü kadındı ve uçuş ekibinde erkek bulunmuyordu.

Delta'ya bağlı bölgesel bir havayolu şirketi olan Endeavor havacılık tarafından işlektilen uçak Minneapolis-St. Paul seferini yapıyordu ve uçakta mürettebat dahil 80 kişi bulunuyordu. Kaza sonrası ters gelen uçak, soruşturma konusu.

Kazanın ardından pilotun kimliği ve havacılıkta çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) politikalarının rolü etrafında yoğun inceleme ve tartışmalara yol açtı.