Taksicilerden 24 saatlik grev

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, Turizm Bakanlığı'nın yasa tasarısını protesto ediyor. Taksiciler, 24 saatlik greve gitti.

Taksicilerden 24 saatlik grev

Atina'da taksiciler, yerel saatle 06.00'da başlayan ve yarın 06.00'ya kadar sürecek grevleriyle Turizm Bakanlığı'nın araç kiralama şirketlerinin denetlenmesini sınırlayacağını savundukları yeni yasa tasarısına tepkilerini dile getirdi.

Yeni yasa tasarısı gereği araç kiralama şirketlerinin sürücülü araç kiralama faaliyetlerinin denetlenmemesi halinde, taksicilerin sektördeki rekabet gücünün azalacağını savunan taksiciler, sabah Atina'da araçlarıyla eylem yaptı.

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