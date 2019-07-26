Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'nin, Kuzey Kore ordusunun dün sabah Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru iki kısa menzilli füze fırlattığını duyurmasının ardından, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'dan yapılan açıklamada, ülkenin dün "yeni taktik güdümlü silahını" ateşlediği belirtildi.



Açıklamada, ateşlenen silahlarla, Güney Kore'ye "ultramodern saldırı silahları" getirerek ve "tekrarlanan uyarılara rağmen askeri bir tatbikat düzenleme" konusunda ısrarcı olup Güney Kore ordusunda "savaş kışkırtıcılığı yapanlara açık bir uyarı" göndermenin amaçlandığı ifade edildi.



Ayrıca, açıklamada, füzelerin ateşlenmesini izleyen Kuzey Kore lideri Kim'in, "taktik güdümlü silah sisteminin hızlı ateş gücü önleme kabiliyetinden ve alçak irtifada uçma özelliğinden" memnuniyetini ifade ettiği aktarıldı.



Basında, ABD ile Güney Kore'nin "19-2 Dong Maeng" isimli askeri tatbikatı gelecek ay gerçekleştirmeyi planladığı haberleri yer almıştı.



JAPONYA ABD VE GÜNEY KORE İLE GÖRÜŞTÜ



Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Kono Taro'nun, Kuzey Kore'nin dün fırlattığı kısa menzilli füzelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere ABD'li ve Güney Koreli mevkidaşıyla telefonda görüştüğü bildirildi.



Açıklamada, Kono'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung Wha ile yakın ikili ve üçlü koordinasyonun sağlanması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.



Japon Savunma Bakanı Takeshi Iwaya da Japonya'nın, fırlatılan füzelerin türünü belirlemek için ABD ile yakından çalışarak, bilgileri "analiz" etmeyi sürdürdüğünü belirtti.



GÜNEY KORE DUYURMUŞTU



Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kenti kıyısından sabah iki kısa menzilli füze ateşlendiği belirtilmişti.



Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de fırlatıldığının bildirildiği açıklamada, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanan füzelerden birinin 430 kilometre, diğerinin de 690 kilometre yol katettiği kaydedilmişti.



Güney Kore Devlet Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, kesin olmamakla birlikte, ateşlenen füzelerin "yeni bir tür kısa menzilli balistik füze" olduğu sonucuna vardığı ve ABD ile ortak inceleme sonrası nihai bir değerlendirme yapmayı planladığı aktarılmıştı.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin füze denemesinin ardından, ABD ile Pyongyang arasındaki nükleer görüşmelerin yeniden başlaması çağrısı yapmıştı.



Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin, Trump ve Kim arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.



MAYISTA KISA MENZİLLİ FÜZELER ATEŞLEMİŞTİ



Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.



Güney Kore Savunma Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi üzerine kısa menzilli güdümlü füze denemelerinden ve çoklu ateşleyici sistemlerden seri atışlar yapması dolayısıyla kaygı duyulduğu belirtilerek, "Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimi artıracak eylemleri durdurmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.



Diğer yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 9 Mayıs'ta, Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine iki kısa menzilli füze atışı yaptığını, füzelerin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığını açıklamıştı.