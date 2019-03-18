Bir yandan uzlaşma görüşmeleri devam ederken diğer yandan gerilim artıyor. Taliban ve Afganistan arasında bir haftadır şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Bölgeden gelen son bilgilere göre Taliban 150 Afgan askerini daha esir olarak aldı. Bir haftada Taliban tarafından esir alınan Afgan askeri sayısı 190'a yükseldi.



Afganistan - Türkmenistan sınırındaki çatışmalar nedeniyle Afgan orfusunun çok sayıda kayıp vererek Türkmenistan sınırlarına çekildiği belirtiliyor.

Türkmenistan güvenlik güçlerinin sınırlarını geçen Afgan askerleri geri gönderdiği ve bu askerlerin sınırda bekleyen Taliban'ın esiri olduğu ifade ediliyor.



Ayrıca Bala Morgab bölgesinin kontrolü de çoğunlukla Taliban güçlerinin eline geçmiş durumda.

ABD ile Taliban yetkileri arasındaki geçen hafta sonuçlanan görüşmelerin "olumlu" geçtiği açıklanmıştı.