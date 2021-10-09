Taliban, ABD ile görüştüklerini açıkladı

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin "Dışişleri Bakan Vekili" Emirhan Muttaki, ABD ile yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunun ele alındığını belirtti.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.10.2021 - 21:19

Taliban, ABD ile görüştüklerini açıkladı

Taliban yetkilisi Muttaki, Al Jazeera televizyonuna Katar'ın başkenti Doha'da ve Taliban yetkilileri arasında yürütülen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muttaki ile ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunu görüştüklerini ve insani yardım konusuna öncelik verdiklerini kaydetti.

'nin Merkez Bankası rezervlerine koyduğu engelin kaldırılmasını talep ettiklerini ifade eden Muttaki, 'nin halkına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlayacağını açıkladı.

Muttaki ayrıca Taliban yetkililerinin Avrupa Birliği temsilcileriyle görüşeceği bilgisini de verdi.

Taliban’ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, üst düzey ve Taliban yetkililerinin bugün ve yarın yapacağı görüşmelerde Doha Anlaşması'nı gözden geçireceğini kaydetmişti.

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir diğer yetkili de söz konusu görüşmelerde, terör konusunun da ele alınacağını söylemişti.

'NİN TALİBAN'IN ANLAŞARAK AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLME SÜRECİ

ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin 'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, haziran ayından itibaren ülkenin büyük bir bölümünde hakimiyet sağlamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne alırken, 31 Ağustos’ta yabancı birliklerin ’dan çekilme süreci tamamlanmıştı.

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