Taliban-Afgan görüşmesine Çin ev sahipliği yapacak

Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Siddik Siddiki, basına yaptığı açıklamada, Çin'de yapılması planlanan Taliban-Afgan diyaloğuna Afganistan'dan katılacak heyet listesinin hazırlanmaya başlandığını söyledi.



Söz konusu diyaloğun yapılacağı tarihin henüz kesinleşmediğini ifade eden Siddiki, ''Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonla görüşerek Taliban-Afgan diyalog sürecinin Çin'de yapılması konusunda mutabık kaldı" dedi.



Siddiki, barış görüşmelerinin, Afganistan hükümeti ve halkının öncülüğünde yapılmasının önemli olduğunu belirtti.



TALİBAN HEYET GÖNDERECEĞİNİ AÇIKLADI



Taliban'ın Katar ofisi sözcüsü Suhail Şahin, yaptığı açıklamada, Afganistan'daki siyasi sorunun çözülmesi için bu toplantıya heyet göndereceklerini kaydetti.



Taliban ile ABD arasında daha önce gerçekleştirilen görüşmeler sonucu elde edilen uzlaşıyı halen kabul ettiklerini aktaran Şahin, ülkede devam eden savaşa son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.



TRUMP TALİBAN'LA MÜZAKERELERİ DURDURMUŞTU



ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.



Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve Moskova'ya heyet göndermişti.



Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, hala ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.



Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.



Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

