Taliban bakan yardımcılarının listesini açıkladı: Kabinede hiçbir kadın yer almadı

Taliban'ın geçici hükümetinde yer alan bakan yardımcılarının isimleri, hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

TALİBAN KADINLARA KARŞI SERT TUTUMUNU DEVAM ETTİRİYOR

Bakan yardımcılarının arasında hiçbir kadının yer almadığı görüldü. Söz konusu durum, Taliban'ın uluslararası eleştirilerden etkilenmediğini ve başlangıçtaki kapsayıcılık ve kadın haklarını koruma vaatlerine rağmen mevcut sert çizgisini devam ettirdiğini gösteriyor.



Uluslararası toplum, daha önce Taliban'ı eylemlerine göre yargılayacağı ve Taliban liderliğindeki bir hükümetin tanınmasının kadınlara ve azınlıklara yönelik muameleyle bağlantılı olacağı konusunda uyarmıştı.



Öte yandan, Taliban, mevcut kabinesini geçici bir hükümet olarak belirledi ve değişimin hala mümkün olduğunu öne sürdü, ancak seçimlerin olup olmayacağını söylemedi. Eleştirilere yanıt olarak Mücahid, Hazaralar gibi etnik azınlıkların üyelerini içerdiğini ve kadınların daha sonra eklenebileceğini söyleyerek genişletilmiş Kabine kadrosunu savundu.

TALİBAN'DAN KADINLARA "EVDE KALIN" ÇAĞRISI

Bununla birlikte, 1990'ların sonlarında Afganistan'daki önceki yönetiminde Taliban kızları ve kadınları okullardan, iş hayatından ve kamusal yaşamdan men etmişti. Afganistan'da halk ve özellikle de kadınlar özgürlüklerinin elinden alınacağı, eğitim ve iş hayatına devam edemeyecekleri konusunda endişeleniyor.



Geçtiğimiz günlerde ise, Taliban hükümeti, Kabil’de şehir hükümetinde çalışan kadınlara evde kalmalarını söyledi. Yaptıkları işler erkekler tarafından yapılamayacak kadınlar hariç diğer kadın çalışanlara evden çıkmayın çağrısında bulunuldu.



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