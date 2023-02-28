Taliban: DAEŞ'in Afganistan'daki kilit lideri öldürüldü

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, aralarında Qari Fateh'in de bulunduğu iki DAEŞ militanının Kabil'de düzenlenen bir operasyon sırasında öldürüldüğünü söyledi. Fateh daha önce Afganistan'da terör örgütünün askeri liderliği de dahil olmak üzere farklı pozisyonlarda görev yapmıştı.



Mücahid, Fateh'in Kabil'deki diplomatik misyonlara, camilere ve diğer hedeflere yönelik saldırıların beyni olduğunu söyledi.



Afgan güçlerinin kısa süre önce düzenlediği bir operasyonda da üç DAEŞ üyesinin öldürüldüğünü belirten Mücahid, ölümcül saldırılar planlayan çok sayıda yabancı uyruklu kişinin de gözaltına alındığını belirtti. DAEŞ'İN AFGANİSTAN'DAKİ SALDIRILARI



Bununla birlikte, geçen yıl Aralık ayında Pakistan'ın Afganistan maslahatgüzarı Ubaid Ur Rehman Nizamani, ülkesinin Kabil'deki büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan sağ kurtulurken bir güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Ocak ayında ise Mücahid, Taliban güçlerinin Pakistan Büyükelçiliği'ne ve Çin vatandaşlarının kaldığı bir otele düzenlenen saldırılara karışan en az sekiz DAEŞ militanını öldürdüğünü açıklamıştı.



Geçtiğimiz yıl DAEŞ teröristleri Kabil'de ve ülkenin diğer bölgelerinde Taliban'a ait dini seminerleri, camileri, eğitim kurumlarını ve yabancı misyonları hedef almıştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin