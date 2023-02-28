Taliban: DAEŞ'in Afganistan'daki kilit lideri öldürüldü

Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkedeki diplomatik misyonlara, camilere ve diğer hedeflere yönelik saldırıların arkasında olan terör örgütü DAEŞ'in başkent Kabil'deki istihbarat ve askeri sorumlusu Qari Fateh'in öldürüldüğünü açıkladı.

Taliban: DAEŞ'in Afganistan'daki kilit lideri öldürüldü

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, aralarında Qari Fateh'in de bulunduğu iki militanının Kabil'de düzenlenen bir operasyon sırasında öldürüldüğünü söyledi. Fateh daha önce 'da terör örgütünün askeri liderliği de dahil olmak üzere farklı pozisyonlarda görev yapmıştı.

Mücahid, Fateh'in Kabil'deki diplomatik misyonlara, camilere ve diğer hedeflere yönelik saldırıların beyni olduğunu söyledi.

Taliban: DAEŞ'in Afganistan'daki kilit lideri öldürüldü - 1

Afgan güçlerinin kısa süre önce düzenlediği bir operasyonda da üç DAEŞ üyesinin öldürüldüğünü belirten Mücahid, ölümcül saldırılar planlayan çok sayıda yabancı uyruklu kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

DAEŞ'İN AFGANİSTAN'DAKİ SALDIRILARI

Bununla birlikte, geçen yıl Aralık ayında Pakistan'ın Afganistan maslahatgüzarı Ubaid Ur Rehman Nizamani, ülkesinin Kabil'deki büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan sağ kurtulurken bir güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Taliban: DAEŞ'in Afganistan'daki kilit lideri öldürüldü - 2

Ocak ayında ise Mücahid, Taliban güçlerinin Pakistan Büyükelçiliği'ne ve Çin vatandaşlarının kaldığı bir otele düzenlenen saldırılara karışan en az sekiz DAEŞ militanını öldürdüğünü açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl DAEŞ teröristleri Kabil'de ve ülkenin diğer bölgelerinde Taliban'a ait dini seminerleri, camileri, eğitim kurumlarını ve yabancı misyonları hedef almıştı.

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