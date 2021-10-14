Taliban heyeti ile üst düzey temas: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan açıklama

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban heyeti görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Afganistan'daki son durum hakkında bilgi aldık" derken, "Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban'a tavsiyelerde bulunduk" diye konuştu.

'KADINLARIN İŞ HAYATINA GİRMESİ TAVSİYESİNDE BULUNDUK'

Kadınların iş hayatına girmesi üzerine tavsiyede bulunduklarını belirten Çavuşoğlu, "Kadınların çalışması İslam dünyasının da beklentisi" diye konuştu.

Afganistan'dan uçuşların gerçekleşmesi üzerine beklentilerini Taliban'a anlattıklarını belirten Çavuşoğlu, "Güvenli uçuş beklentimizi ilettik" dedi.

'TALİBAN İNSANİ YARDIM VE YATIRIM RİCASINI İLETTİ'

Bakan Çavuşoğlu, "Kendileri bizden özellikle insani yardımlar, oradaki yatırımların devam etmesi konularında ricalarını iletti" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'nin de aralarında olduğu 7 kişilik üst düzey heyet Ankara'da görüşmeler yaptı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.



Heyetin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

MASADAKİ KONULAR



Görüşmelerde Afganistan'daki son durumun yanı sıra Türkiye'nin Afganistan'a gerçeleştirdiği insani yardımlar, Taliban'ın Kabil Havalimanın işletilmesi için teknik destek talebi gibi başlıkların görüşülmesi bekleniyor.



İLK TEMAS



Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından bu Ankara'da yeni hükümetle yapılan ilk temas olacak .



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki süreçte bazı bakanlarla birlikte Kabil’e gitmeyi düşünüyoruz" demişti.