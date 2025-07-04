Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke Rusya oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 2021'deki yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan'daki Taliban hükümetini resmen tanıdıklarını duyurdu.

Kabulov, Rus haber ajansı RİA'ya Afganistan ile ilgili açıklamalar yaptı.

Rusya'nın Afganistan hükümetini resmen tanıyıp tanımadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Kabulov, "Evet, tanıdı." dedi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun, Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliğine yeni atanan Gul Hasan ile görüştüğü belirtildi.



Açıklamada, Hasan'ın Rudenko'ya güven mektubunun kopyalarını teslim ettiği ifade edildi.



Ayrıca Rus basınına yansıyan görüntülerde, Afganistan'ın Moskova Büyükelçiliği binasında Taliban geçici hükümetinin kullandığı bayrağın dalgalanması yer aldı.



RUSYA İLK ÜLKE OLDU

Rusya'nın bu kararı ile 15 Ağustos 2021'deki yönetim değişikliği sonrası kurulan Afganistan hükümeti ilk kez bir ülke tarafından tanınmış oldu.



ABD ve NATO askerlerinin ülkeden ayrılması sonrası önceki hükümet devrilmiş, Afganistan genelinde kontrol sağlayan Taliban, geçici hükümetini duyurmuştu.



Aynı dönemde, Batılı ülkeler Afganistan'daki diplomatik misyonlarını kapatmış, başkent Kabil'de çok az sayıda ülkenin büyükelçiliği aktif olarak çalışmalarına devam etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık 2024'te Taliban'ı terör listesinden çıkaracak yasayı onaylamıştı.