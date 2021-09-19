Taliban kontrolündeki Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil öldü

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentteki 5. Bölge'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.



Görgü tanıkları ise saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5'ten fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Dün de aynı kentte düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.



Terör örgütü DAEŞ'in Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da iki gün içinde iki bombalı saldırı düzenlenmiş oldu.



EFSANE BOKSÖR DEVLET BAŞKANLIĞINA ADAY OLDU