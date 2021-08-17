Taliban sözcüsü: Başka milletten kimseye zarar verilmeyecek

Taliban sözcüsü yaptığı açıklamada ABD dahil olmak üzere uluslararası temsilciliklere zarar vermeyeceklerini ve şeriat çerçevesinde kadınların haklarına saygılı olacağız dedi.

17.08.2021 - 18:18 | Son Güncelleme : 17.08.2021 - 18:34

Taliban sözcüsü: Başka milletten kimseye zarar verilmeyecek

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Taliban, ilk basın toplantısını düzenledi. Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid, "ABD de dahil olmak üzere uluslararası temsilciliklere zarar vermeyeceğiz" dedi.

Kadın haklarıyla ilgili de konuşan Mujahid, "Şeriat çerçevesinde kadınların haklarına saygılı olacağız" açıklamasında bulundu.

Taliban sözcüsü, "Bize karşı yıllardır savaşan askerlerin hepsi affedilecek. Herhangi bir başka milletten kimseye zarar verilmeyecek. Havalimanında bekleyelenler evlerine dönerlerse kimse onlara zarar vermeyecek.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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