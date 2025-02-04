Taliban'da aykırı ses: Kadın haklarını savundu, sürgün edildi

Afganistan'da kız çocuklarının eğitimine yönelik yasağın kaldırılmasına destek veren üst düzey bir Taliban bakanı olan Muhammed Abbas Stanikzai, ülkeden kaçmak zorunda kaldı.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Stanikzai, daha önce yaptığı bir konuşmada, hükümetin kız çocuklarının ortaokul ve yükseköğrenime gitmesini yasaklamasını eleştirmişti.

"20 MİLYON İNSANA HAKSIZLIK EDİYORUZ"



Stanikzai, "Bunun için hiçbir mazeret yok - ne şimdi ne de gelecekte. 20 milyon insana haksızlık ediyoruz. Hz. Muhammed zamanında, bilgi kapıları hem erkeklere hem de kadınlara açıktı." diye konuşmuştu.



Bu konuşmanın ardından Stanikzai'yi eleştiren haberler çıkması üzerine, Taliban'ın dini lideri Hibatullah Ahundzade'nin bakanın tutuklanmasını emrettiği ve seyahat yasağı koyduğu ileri sürüldü.

BAE'YE KAÇMAK ZORUNDA KALDI



Bunun da Stanikzai'yi Afganistan'ı terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmeye zorladığı iddia ediliyor.



Stanikzai, Dubai'ye gittiğini yerel medyaya doğruladı ancak bunun sağlık nedenleriyle olduğunu öne sürdü.



Taliban'ın 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana kadınların ve kız çocuklarının eğitim, çalışma, seyahat ve kamusal alanda görünme hakları ciddi şekilde kısıtlandı.