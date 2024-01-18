Taliban'dan İran ve Pakistan'a çağrı

Taliban yönetimi, Afganistan'ın iki komşu ülkesi İran ve Pakistan arasında yaşanan şiddetin endişe verici olduğunu belirterek taraflara "sorunları diyalog yoluyla çözme" çağrısı yaptı.



Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, X sosyal medya platformundaki hesabında, İran ve Pakistan arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamada bulundu.



İran ve Pakistan arasında yaşanan şiddetin endişe verici olduğunu kaydeden Belhi, tarafların gerilimi artıracak adımlardan kaçınmasını istedi.



Belhi, iki ülkenin de bölgenin istikrarını artırmaya yönelik çaba göstermesini isteyerek anlaşmazlıkların diplomasi ve diyalog kanallarıyla çözülmesi çağrısı yaptı.

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