Taliban'dan kadının sesini kısan yeni yasak

Afganistan'daki Taliban yönetiminin art arda getirdiği yasaklar sınır tanımıyor.



Taliban yetkilileri, salı günü ülkenin ünlü kadın radyosu Radyo Begüm'e baskın düzenleyerek iki çalışanını tutukladı. Yayıncı kuruluş, çalışanlarının derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Taliban Enformasyon Bakanlığı, Afganistan'daki yerel medya kuruluşlarına yönelik son aramada istasyonun "çok sayıda ihlal" gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini ileri sürdü.



Radyo istasyonundan yapılan açıklamada, "İstihbarat Genel Müdürlüğü görevlileri, Enformasyon ve Kültür Bakanlığı temsilcileriyle birlikte bugün Begüm'ün Kabil'deki merkezine baskın düzenledi" denildi.



Yayıncı, Taliban yetkililerinin ofiste arama yaptığını, bilgisayarlara, sabit disklere ve telefonlara el koyduğunu ve iki erkek çalışanı gözaltına aldığını söyledi.

"AFGAN KADINLARINA HİZMET EDECEĞİZ"



Gözaltına alınan çalışanların güvenliğinden endişe duyulduğu için daha fazla yorum yapılmayacağını belirten kurum, yetkililerden "meslektaşlarına iyi bakmalarını ve onları en kısa sürede serbest bırakmalarını" istedi.



Taliban Enformasyon Bakanlığı, sosyal medya sitesi X'te yaptığı açıklamada, "Birçok ihlalin yanı sıra yurtdışındaki bir televizyon kanalına materyal ve program sağlıyordu" ifadelerini kullandı.



Radyo Begüm, hiçbir zaman siyasi bir faaliyette bulunmadığını ve "Afgan halkına ve özellikle Afgan kadınlarına hizmet etmeye kararlı olduğunu" vurguladı.

TALİBAN'IN MEDYA SEKTÖRÜNE YÖNELİK BASKISI



Taliban yetkilileri 2024 yılında en az 12 medya kuruluşunu kapattı.



Radyo Begüm, Taliban'ın iktidara gelmesinden beş ay önce, 8 Mart 2021 Dünya Kadınlar Günü'nde kuruldu.



Taliban yetkilileri kadınlara geniş kısıtlamalar getirmeye, Birleşmiş Milletler'in "cinsiyet ayrımcılığı" olarak adlandırdığı kurallarla onları kamusal hayattan uzaklaştırmaya devam ediyor.

TALİBAN, KADINLARIN SESİNİ KISIYOR



Afganistan'da kadınların lise ve üniversiteye gitmesi yasak. Televizyon kanallarında görünmeye devam eden birkaç kadın, gözleri ve elleri hariç tamamen örtülü. Birçok radyo istasyonu, kadın seslerini yayınlamayı bıraktı.

Radyo Begüm, eğitim programları, kitap okumaları ve telefonla danışmanlık gibi kadınlara yönelik, kadınlar tarafından hazırlanan programlar yayınlıyor.



Radyo Begum'un yayınının durdurulması, Afganistan'da yerel medyaya yönelik son baskıyı temsil ediyor.



KADINLARA YÖNELİK YASAKLAR



Geçtiğimiz aylarda yayınlanan, kadınların seslerini yükseltmesini ve erkeklere bakmasını yasaklayan yeni kanunlar dünyanın gündemine oturmuştu.



Yeni dini kanun, kadınların seslerini yükseltmesini, kamusal alanda Kuran okumasını ve kocaları veya akrabaları dışındaki erkeklere bakmasını yasaklıyor.